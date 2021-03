Guenda Goria si è fidanzata? La confessione a Live non è la d’Urso spiazza tutti

Advertising

zazoomblog : Live Non è la d’Urso Guenda Goria: non sono più single - #d’Urso #Guenda #Goria: #single - agatagalli : nel giro di venti minuti c’è stata: BUSTA SHOCK GOLD PER IL TAMPONE DI CIACCI BUSTA… - il1Oagosto : I testi di Guenda Goria sono scritti dagli alunni della scuola materna si Sharm El Sheik ??????? #noneladurso - Saimon_194 : Guenda Goria è a Sharm per lavoro. Il lavoro: raccogliere conchiglie #noneladurso - themisfitsclass : Il lavoro sarebbe raccogliere sassolini? Chissà quanti turisti andranno a Sharm per raccogliere sassolini seguendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

SoloDonna

fa una clamorosa rivelazione in diretta a Live non è la d'Urso. L'ex gieffina ha ritrovato l'amore? Ecco cosa ha ...Spread the love Che cosa ci faa Sharm el - Sheikh? Per quale motivo non è come tutti (quasi) gli italiani a casa? La ex concorrente del Grande Fratello Vip die di essere in Egitto per lavoro, per promuovere il turismo.E in collegamento è stata anche presente Guenda Goria. L’ex gieffina in questo momento si trova infatti all’estero per lavoro. La figlia di Maria Teresa Ruta, proprio per questo motivo ...Gerry Scotti e Michelle Hunziker a Verissimo hanno parlato del loro ritorno dietro al bancone di Striscia la Notizia e della loro vita. Video Mediaset.