Ermal Meta (a sorpresa!) scrive all'ultimo eliminato di Amici (Di lunedì 29 marzo 2021) Ermal Meta è un grande amico di Leonardo Lamacchia, il cantante di Amici che è stato eliminato nel corso dell'ultima puntata. A svelarlo è stato proprio Ermal con un lungo post su Facebook, scritto di getto poco dopo la puntata. "Caro amico mio, non ho mai interferito con il tuo percorso ad Amici, non l'ho mai commentato e mai ne ho parlato. Non l'ho fatto perché non volevo che si dicesse che ti avessi raccomandato o quelle cattiverie che solitamente leggiamo dai tuttologi del web. Insomma non volevo che qualcuno avesse un motivo, seppure stupido, per odiarti. Questo perché ho guardato dentro al tuo cuore e ho visto la purezza che ha. Il tuo percorso la dentro è stato come fuori: è stato vero. Tu sei vero. Ho letto un commento in cui ammiravano le tue mani e mi è venuto da sorridere.

