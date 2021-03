(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin corso indagini da parte dei Carabinieri di Salerno sul furto avvenuto nel corso della notte trascorsa ai danni della Farmacia Territoriale dell’Asl, situata in via Leucosia, nella zona orientale di Salerno. I ladriarrivati dalla spiaggia e dopo aver divelto una ringhiera, con l’ausilio di un flex, siintrodotti nell’edificio utilizzato per i Servizi Farmaceutici distrettuali e per il ritiro di farmaci H, portando via diversi dosi di. Molto probabilmente pensavano si trattasse dianti, ma in realtà i ladri hanno portato viapediatrici destinati ai. Alcune dosistate anche rinvenute nel corso delle indagini sulla via di fuga utilizzata dai ...

anteprima24 : ** Covid, rubano i vaccini ma sono quelli sbagliati: sottratti quelli per i bambini ** - domenicosabell1 : ... poi ci sono i morti di altro motivo, la zia di una di 18 mesi, due che rubano un rolex, a napoli, e scappano, e… - nattydoctor : @ArrighiTommaso Certo che i capitalisti rubano i profitti ai lavoratori, mentre i servi come te applaudono aspettan… - Andrea80821276 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #18marzo #giovedi #coronavirus #covid #pandemia #scicalliinsopedale #mortoderubato #Chieti : #muorediCovidinospeda… -

