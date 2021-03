Canale di Suez | Ever Given disincagliata | riprende il traffico

Leggi su ck12

(Di lunedì 29 marzo 2021) Finisce qui l’epopea sulla: missione riuscita, la portacontainer è stata, ilpotrà accogliere il transito delle altre navi in attesa che nella giornata di ieri erano più di 370., EGYPT – MARCH 29: The container ship ‘’ is refloated, unblocking theCanal on March 29, 2021 in, Egypt. This morning the container ship came partly unstuck from the shoreline, where it ran aground in the canal last Tuesday, and later resumed its course shortly after 3pm local time. TheCanal is one of the world’s busiest shipping lanes and the blockage had created a backlog of vessels at either end, raising concerns over the impact on global shipping and supply chains. (Photo by ...