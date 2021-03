Calciomercato | fissato il prezzo per Fabian Ruiz | Adl chiede almeno 50 Mln

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis sembra essere convinto a lasciar partire il centrocampistanella prossima sessione di mercato. La cessione sarà dovuta a rimpinguare le casse del club per rivoluzionare la rosa. Secondo la Gazzetta dello sport la base d’asta per il centrocampista della nazionale roja èa 50 milioni di euro. Il giocatore interessa a moltissimi club. Su di lui al momento l’interesse più forte è quello dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il presidente però non è disposto a fare sconti. Non vuole svendere il suo gioiellino, ha solo bisogno di fare cassa. A meno di una certa cifra non intavolerà mai una trattativa. Ma se veramente lo spagnolo dovesse andare via sicuramente il Napoli dovrà cercare un suo sostituto. In quella zona del campo ...