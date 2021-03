Atlantia, in assemblea mancano i numeri per la proroga al progetto di scissione di Autostrade. I Benetton vincono e aspettano Cdp (Di lunedì 29 marzo 2021) Nessuna proroga per il progetto di scissione di Autostrade per l’Italia (Aspi). Nell’assemblea di Atlantia mancano i numeri. Passa così la linea dei Benetton che puntano ad un ritocco dell’offerta di Cassa depositi e prestiti, assieme ai fondi Blackstone e Macquarie. Ma i piccoli soci sono sul piede di guerra: non sono disposti a veder passare di mano un asset importante come Autostrade per l’Italia ad un prezzo (9,1 miliardi) che ritengono troppo basso. Con una mossa che, a loro dire, è stata praticamente imposta dal governo italiano in seguito al crollo del ponte Morandi nell’agosto del 2018. I piccoli investitori sperano che Cdp alzi la posta in gioco per conquistare l’88% di Aspi. C’è grande attesa quindi sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Nessunaper ildidiper l’Italia (Aspi). Nell’di. Passa così la linea deiche puntano ad un ritocco dell’offerta di Cassa depositi e prestiti, assieme ai fondi Blackstone e Macquarie. Ma i piccoli soci sono sul piede di guerra: non sono disposti a veder passare di mano un asset importante comeper l’Italia ad un prezzo (9,1 miliardi) che ritengono troppo basso. Con una mossa che, a loro dire, è stata praticamente imposta dal governo italiano in seguito al crollo del ponte Morandi nell’agosto del 2018. I piccoli investitori sperano che Cdp alzi la posta in gioco per conquistare l’88% di Aspi. C’è grande attesa quindi sulla ...

