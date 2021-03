Ame | Mal di collo? Possibile legame con tiroidite subacuta

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – Malessere, febbre, fastidio e dolore nella parte anteriore del, che aumenta ingoiando e masticando. E in alcuni casi anche male all’orecchio, tachicardia, sudorazione, ansia e tremori. Questi sono i sintomi a cui i pazienti positivi al virus SARS-CoV-2 dovrebbero fare attenzione e per i quali dovrebbero rivolgersi al medico per individuare eventualmente la presenza di unalegata all’infezione. È l’avvertimento lanciato dagli esperti dell’Associazione Medici Endocrinologi (AME-ETS), nell’ambito della nuova iniziativa ‘AME informa i pazienti’, un appuntamento quindicinale che vuole comunicare e formare le associazioni dei pazienti su tematiche endocrinologiche d’interesse. “Recenti pubblicazioni scientifiche hanno mostrato una correlazione tra COVID-19 e malattie della tiroide”, riferisce Franco Grimaldi, ...