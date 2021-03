Silvia Toffanin in difficoltà nel suo salotto per un insinuazione: lei non l’ha mai fatto (Di domenica 28 marzo 2021) Ospite una cantante famosa nel programma di canale 5 condotto dalla Toffanin: Gela il silenzio dopo una affermazione imbarazzante. Durante il programma talk show di Canale5 Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, precisamente durante la puntata del 27 marzo, era ospite la cantante Noemi. Appena terminata l’esperienza del Festival di Sanremo dove ha presentato la canzone “Glicine”, Noemi si racconta ai microfoni della trasmissione. Succede però qualcosa di inaspettato che metterà in imbarazzo sia l’ospite, per avere effettuato una domanda alquanto scomoda, sia la conduttrice che riceve questa domanda. Infatti probabilmente Noemi non sapeva e non era a conoscenza di ciò che stava per domandare, ma nello studio dopo la sua domanda è calato il gelo. Il periodo di crisi e la rinascita Noemi parla del suo periodo di ... Leggi su kronic (Di domenica 28 marzo 2021) Ospite una cantante famosa nel programma di canale 5 condotto dalla: Gela il silenzio dopo una affermazione imbarazzante. Durante il programma talk show di Canale5 Verissimo, condotto da, precisamente durante la puntata del 27 marzo, era ospite la cantante Noemi. Appena terminata l’esperienza del Festival di Sanremo dove ha presentato la canzone “Glicine”, Noemi si racconta ai microfoni della trasmissione. Succede però qualcosa di inaspettato che metterà in imbarazzo sia l’ospite, per avere effettuato una domanda alquanto scomoda, sia la conduttrice che riceve questa domanda. Infatti probabilmente Noemi non sapeva e non era a conoscenza di ciò che stava per domandare, ma nello studio dopo la sua domanda è calato il gelo. Il periodo di crisi e la rinascita Noemi parla del suo periodo di ...

Advertising

meb : Grazie a Silvia Toffanin e @verissimotv per avermi dato l’opportunità di parlare di un pezzetto di me... e grazie s… - TwitPaola2 : RT @meb: Grazie a Silvia Toffanin e @verissimotv per avermi dato l’opportunità di parlare di un pezzetto di me... e grazie soprattutto a vo… - vajovalasit : RT @meb: Grazie a Silvia Toffanin e @verissimotv per avermi dato l’opportunità di parlare di un pezzetto di me... e grazie soprattutto a vo… - AndreBallerini : RT @NoemiAddicted: Verissimo, Noemi e la confessione da Silvia Toffanin: 'Avevo perso il controllo della mia vita' - fanclubmetz : RT @meb: Grazie a Silvia Toffanin e @verissimotv per avermi dato l’opportunità di parlare di un pezzetto di me... e grazie soprattutto a vo… -