Quagliarella | l' aneddoto sulla Juve e il rimpianto Napoli

(Di domenica 28 marzo 2021) Da piccolo si divertiva a fare le rovesciate sull'asfalto, per lui il gol deve essere anche un'opera d'arte e spesso lo è. Fabiosi confessa alla Gazzetta e racconta tanti episodi della sua carriera consacrata alla rete da gonfiare. Ilè un gol che non arrivò: era alcon Donadoni in panchina. Si giocava contro il Livorno e lui ...

Advertising

gilnar76 : Quagliarella, l’aneddoto: « ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Quagliarella aneddoto

Da piccolo si divertiva a fare le rovesciate sull'asfalto, per lui il gol deve essere anche un'opera d'arte e spesso lo è. Fabiosi confessa alla Gazzetta e racconta tanti episodi della sua carriera consacrata alla rete da gonfiare. Il rimpianto è un gol che non arrivò: era al Napoli con Donadoni in panchina. Si ...Fabioracconta la sua ossessione per il gol: ecco le parole dell'attaccante della Sampdoria e alcuni ...Fabio Quagliarella racconta la sua ossessione per il gol: ecco le parole dell'attaccante della Sampdoria e alcuni aneddoti ...Fabio Quagliarella ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. VISIONE DI GIOCO – «Alcuni gesti si possono allenare. Io, per esempio, lavoro sul piede sinistro. Non puoi perdere ...