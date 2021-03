Pagelle Gand-Wevelgem 2021 | dominio per Wout van Aert | show azzurro con Nizzolo | Trentin e Colbrelli

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021)van, voto 10: sfrutta l’assenza del grande rivale, Mathieu van der Poel, e va a prendersi il successo numero 20 della carriera, uno dei più importanti. Il belga della Jumbo-Visma trionfa nella corsa di casa con una condizione apparsa eccellente, senza fare grande fatica. Una sgasata sul Kemmelberg, poi sfrutta il lavoro del compagno di squadra alla Jumbo-Visma Nathan Van Hooydonck per dominare in lungo e in largo in volata. Giacomo, voto 8: corsa di gran classe per il campione d’Europa in carica. Arriva un secondo posto di lusso per il capitano del Team Qhubeka ASSOS. Centra l’azione giusta, si difende al meglio in salita e poi prova a dare il massimo in volata: difficile, quasi impossibile battere un van ...