Pagare la pizza in criptovalute, in Italia si può | Ecco dove (Di domenica 28 marzo 2021) Anche nel nostro Paese è diventato possibile Pagare svariate cose con le criptovalute. Tra queste c'è la pizza, andiamo a vedere dove Bitcoin (instagram)Con l'avanzare degli anni, diverse tecnologie stanno prendendo sempre più piede, comprese quelle che riguardano le varie modalità di pagamento. Nello specifico, si parla delle criptovalute, ossia delle monete digitali che permettono di fare acquisti così come con i soldi tradizionali. Come ben ipotizzabile, tale modalità è stata sviluppata prima negli Stati Uniti, ma negli ultimi tempi si è affacciata prepotentemente anche in Italia. Tra tutti i token esistenti, i quali sono diventati tantissimi ad oggi, quello che spicca di più è naturalmente il Bitcoin. L'idea è stata realizzata nel 2009 e attualmente la valutazione ...

