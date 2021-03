Marano, rapinatori uccisi: la versione del 26enne. “C’erano già i corpi sull’asfalto” (Di domenica 28 marzo 2021) Marano. Si è dichiarato innocente Giuseppe Greco, il 26enne che avrebbe inseguito e ucciso i suoi rapinatori, in via Consolare Campana, nel corso di un interrogatorio durato sei ore, davanti al pm Paolo Martinelli. Marano, rapinatori uccisi a Marano: la versione del 26enne. “Qualcuno attendeva i malviventi” A darne notizia è Il Mattino. Il giovane, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 28 marzo 2021). Si è dichiarato innocente Giuseppe Greco, ilche avrebbe inseguito e ucciso i suoi, in via Consolare Campana, nel corso di un interrogatorio durato sei ore, davanti al pm Paolo Martinelli.: ladel. “Qualcuno attendeva i malviventi” A darne notizia è Il Mattino. Il giovane, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

