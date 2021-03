LIVE Moto2, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Bezzecchi parte dalla seconda fila, Lowes favorito (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20: Bene anche Vietti che è nono, sesto Di Giannantonio. -20: Lowes passa Bendsneyder e si riporta subito sul Bez. Si accende il duello. parteNZA: GRANDE parteNZA DI Bezzecchi CHE SI METTE DAVANTI A BENDSNEYDER, PIU’ INDIETRO Lowes! 17.21 Venti i giri previsti. I piloti si stanno mettendo nelle rispettive piazzole. 17.19 parte il giro di formazione! Quasi tutto pronto per il Gp del Qatar!! 17.18 Probabilmente l’atteggiamento sarà diverso rispetto alla gara di Moto3: non c’è il problema dell’usura della gomma e si spingerà a tutta dal primo all’ultimo metro. 17.16 Chissà che non possa lottare per qualcosa di importante anche Fabio Di Giannantonio. La gara di Moto3 è stata condizionata da forti ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-20: Bene anche Vietti che è nono, sesto Di Giannantonio. -20:passa Bendsneyder e si riporta subito sul Bez. Si accende il duello.NZA: GRANDENZA DICHE SI METTE DAVANTI A BENDSNEYDER, PIU’ INDIETRO! 17.21 Venti i giri previsti. I piloti si stanno mettendo nelle rispettive piazzole. 17.19il giro di formazione! Quasi tutto pronto per il Gp del!! 17.18 Probabilmente l’atteggiamento sarà diverso rispetto alla gara di Moto3: non c’è il problema dell’usura della gomma e si spingerà a tutta dal primo all’ultimo metro. 17.16 Chissà che non possa lottare per qualcosa di importante anche Fabio Di Giannantonio. La gara di Moto3 è stata condizionata da forti ...

Advertising

MotoriNews24 : RT @CristinaScara: La cronaca testuale della gara della #Moto2 #QatarGP su @MotoriNews24 - CristinaScara : La cronaca testuale della gara della #Moto2 #QatarGP su @MotoriNews24 - OA_Sport : LIVE #Moto2, GP Qatar 2021 in DIRETTA: si parte con il warm-up, i piloti sfidano il vento di Losail #QatarGP… - SSportNetwork : #SatudayFever #Moto2 #QatarGP Strepitosa #pole di #Lowes davanti al sorprendente #RaulFernandez, al debutto assolut… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Qatar 2021 in DIRETTA: alle 16.25 via alla Q1 - #Moto2 #Qatar #DIRETTA: #16.25 -