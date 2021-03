Kilimangiaro Rai 3 | ospiti puntata 28 marzo 2021

(Di domenica 28 marzo 2021) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Raitre, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella ventitreesimadel 28, oltre al geologo Mario Tozzi, tra glidi questaci saranno Sabina Guzzanti, autrice del libro “2119. La disfatta dei Sapiens” con il quale esordisce nella narrativa, il fotoreporter Alex Majoli e il botanico Stefano Mancuso. Per l’attualità, “Diario del Mondo” ospita la giornalista di RaiNews 24 Veronica Fernandes. Tanti, come sempre, i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. ...

Advertising

MontiFrancy82 : Nuovo appuntamento con il #Kilimangiaro su Rai 3 @camilaraznovich - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento con il #Kilimangiaro su Rai 3 @camilaraznovich - __giano : RAI 3 – “KILIMANGIARO“ Tra gli ospiti della puntata di domenica 28 marzo ci sarà @SabinaGuzzanti! @RaiTre 16.30… - AgenziaOpinione : RAI 3 – “ KILIMANGIARO “ * « TRA GLI OSPITI DELLA PUNTATA DEL 28 MARZO CI SARANNO SABINA GUZZANTI, IL FOTOREPORTER… - LuciaPagnozzi : RT @SealaYour: Mancano poche ore alla fine del contest #RAI al #Kilimangiaro che incoronerà il #BorgodeiBorghi d'Italia! Non facciamoci tro… -

Ultime Notizie dalla rete : Kilimangiaro Rai

RAI - Radiotelevisione Italiana

Torna ildomenica 28 marzo, alle 16.30, su Rai3. Camila Raznovich racconta con ospiti e documentari il mondo attraverso la lente del Viaggio. Oltre al geologo Mario Tozzi, tra gli ospiti di questa ...... già in lizza per l'ambito premio del Borgo più Bello d'Italia 2021 (il Premio assegnato ogni anno dalla trasmissione'Alle Falde del", ndr) e Cefalù sono al centro della nostra ...Un'avventura animata nello scenario naturale della Sardegna con la biologa marina Mariasole Bianco. In prima tv per la Giornata mondiale dell'Acqua su Rai Yoyo e in anteprima esclusiva su RaiPlay. di ...Cocconato d'Asti, tra i borghi più belli d'Italia, rappresenta il Piemonte al concorso televisivo di Rai Tre 'Il Borgo dei Borghi', promosso dalla trasmissione Kilimangiaro. (ANSA) ...