Israele, ecco perché non ci sono i numeri per governare (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar – Anche le ultime elezioni in Israele non hanno donato chiarezza quanto al prossimo futuro politico e geopolitico della nazione. Nessun blocco elettorale ha infatti raggiunto almeno 61 (numero minimo per poter governare) dei 120 seggi della Knesset. La consueta instabilità è anche dovuta alla necessità di mantenere una legge elettorale proporzionale. Avere maggioranze politiche laiche creerebbe infatti difficoltà sociali data la presenza di minoranze religiose ed ortodosse. Oppure, una maggioranza ebraica potrebbe provocare conflitti civili con la minoranza araba, nel caso dovesse escluderne ogni rappresentanza. In virtù della frequente ingovernabilità, possiamo provare ad immaginare i futuri scenari governativi e geopolitici dello Stato. In primis, è da considerare possibile che si ritorni alle urne per la quinta volta in poco più di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar – Anche le ultime elezioni innon hanno donato chiarezza quanto al prossimo futuro politico e geopolitico della nazione. Nessun blocco elettorale ha infatti raggiunto almeno 61 (numero minimo per poter) dei 120 seggi della Knesset. La consueta instabilità è anche dovuta alla necessità di mantenere una legge elettorale proporzionale. Avere maggioranze politiche laiche creerebbe infatti difficoltà sociali data la presenza di minoranze religiose ed ortodosse. Oppure, una maggioranza ebraica potrebbe provocare conflitti civili con la minoranza araba, nel caso dovesse escluderne ogni rappresentanza. In virtù della frequente ingovernabilità, possiamo provare ad immaginare i futuri scenari governativi e geopolitici dello Stato. In primis, è da considerare possibile che si ritorni alle urne per la quinta volta in poco più di ...

Advertising

ilveggente_it : ???? #Mondiali #Qatar2022 L' #Israele sfiderà la #Scozia in una gara della seconda giornata del gruppo F per le quali… - positanonews : Negli USA vaccini nei drive-in delle farmacie, in Cile in Chiesa, Israele nei locali. Ecco perchè siamo indietro, b… - pimpi59 : Thread. Poi ci meravigliamo per come vanno le cose? Idiozia da una parte, completa disorganizzazione dall'altra. Ec… - positanonews : #Copertina #Cronaca Negli USA vaccini nei drive-in delle farmacie, in Cile in Chiesa, Israele nei locali. Ecco perc… - operatwitt : @Ruffino_Lorenzo @lidia_adl Ecco l'andamento in Israele. Come potete vedere venerdì e sabato si fa meno vaccini. Ma… -