Giorgio Tirabassi | dopo la brutta esperienza è pronto a tornare | Ecco i suoi progetti

(Di domenica 28 marzo 2021) L’attore colpito da unamentre presenziava un’evento ora tornerà nuovamente nelle sale cinematografiche.essere stato colpito da un infarto circa due anni fa, l’attorevuole rinelle sale cinematografiche. Tutto succede mentre l’attore presenzia un evento mentre si trovava a Civitella Alfedena, borgo di 280 anime a 1100 metri di altitudine nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo. L’attore prima della proiezione del film “il grande salto” ha accusato un forte dolore al petto ed stato immediatamente trasportato nell’Ospedale di Avezzano, in provincia di L’Aquila. Qui è stato operato con una angioplastica con stent per risolvere l’occlusione alle coronarie che gli era capitata, rimasto poi per un tempo nel reparto di ...

"Nonostante la nebbia" è una pellicola di sensibilizzazione che spicca soprattutto per le interpretazioni toccanti e delicate dei due attori italiani,e Donatella Finocchiaro , che, ...Visibile sulle piattaforme Prime Video, CGDigital, Itunes, Gplay, Rakuten e Chili e distribuito da 102 Distribution, il film racconta di Paolo (), ristoratore in un paese della ...la storia È un film tutto italiano l’ultima opera di Goran Paskaljevic, il grande regista serbo scomparso lo scorso settembre a 73 anni, celebre soprattutto per “La polveriera”, ritratto ...REGGIO EMILIA. Finalmente una giornata a pieno ritmo per la serie B2 femminile locale che dopo giorni di stop e recuperi, ha goduto di un weekend di vero spettacolo. A festeggiare l’ennesima vittoria ...