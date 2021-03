Elezioni Roma 2021: Calenda non ritiene opportune le primarie (Di domenica 28 marzo 2021) Enrico Letta ha annuciato le primarie del centro sinistra durante la partecipazione a Otto e Mezzo, show di La7 condotto da Lilli Gruber. Il segretario del PD ha spiegato che le primarie si terranno in vista delle Elezioni comunali di Roma 2021 e tra i candidati ci sarà anche Roberto Gualtieri. Carlo Calenda non ha però apprezzato l’idea delle primarie. Il leader di Azione ha scritto un tweet in cui si legge tutto il suo disappunto in merito. Carlo Calenda ritiene inopportune le primarie Carlo Calenda ritiene le primarie del centrosinistra da difficili da attuare in questo momento storico e anche inopportune proprio per via della ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 28 marzo 2021) Enrico Letta ha annuciato ledel centro sinistra durante la partecipazione a Otto e Mezzo, show di La7 condotto da Lilli Gruber. Il segretario del PD ha spiegato che lesi terranno in vista dellecomunali die tra i candidati ci sarà anche Roberto Gualtieri. Carlonon ha però apprezzato l’idea delle. Il leader di Azione ha scritto un tweet in cui si legge tutto il suo disappunto in merito. CarloinleCarloledel centrosinistra da difficili da attuare in questo momento storico e anche inproprio per via della ...

