Crotone, Cosmi: «Si può vincere contro le big, guardate il Benevento» (Di domenica 28 marzo 2021) Serse Cosmi, tecnico del Crotone, parla in vista della gara contro il Napoli: ecco le dichiarazioni dell’allenatore in merito alle vittorie con le big Serse Cosmi ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. NAPOLI – «Il Benevento non è stata l’unica squadra nella storia a fare questa impresa con la Juventus. Anche a me è capitato di vincere, da allenatore, su tutti i campi d’Italia. Tranne che a Napoli: voglio essere scaramantico al contrario per una volta. Il Benevento ha dato il segnale: per vincere contro le big devono unirsi tanti fattori. Primo: che chi affronti non giochi una grande partita. Secondo: che tu la faccia questa grande gara dal punto di vista tecnico-tattico. Terzo: che gli episodi siano dalla tua parte. Posso solo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Serse, tecnico del, parla in vista della garail Napoli: ecco le dichiarazioni dell’allenatore in merito alle vittorie con le big Serseha rilasciato un’intervista a Il Mattino. NAPOLI – «Ilnon è stata l’unica squadra nella storia a fare questa impresa con la Juventus. Anche a me è capitato di, da allenatore, su tutti i campi d’Italia. Tranne che a Napoli: voglio essere scaramantico al contrario per una volta. Ilha dato il segnale: perle big devono unirsi tanti fattori. Primo: che chi affronti non giochi una grande partita. Secondo: che tu la faccia questa grande gara dal punto di vista tecnico-tattico. Terzo: che gli episodi siano dalla tua parte. Posso solo ...

