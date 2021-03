Boccia | ' Il Pd deve essere il partito dei militanti e no degli eletti'

(Di domenica 28 marzo 2021) Ha detto una cosa bella ma che - purtroppo - non è vera e non lo è mai stata fino ad ora. Tant'è che nelPd icontano poco e contano solo sul 'peso' che portano al caporrente come ...

Advertising

fainformazione : secondo Boccia deve esserci un alleanza larga nel centro sinistra che comprenda anche i 5 stelle con Conte. La pol… - fainfopolitica : secondo Boccia deve esserci un alleanza larga nel centro sinistra che comprenda anche i 5 stelle con Conte. La pol… - globalistIT : - Teresio_Boccia : RT @SalaLettura: “per essere bella,una creatura,come qualunque oggetto formato da più parti,deve presentare un certo ordine riguardo alla c… - Fernando_Boccia : Solo chi NON è un uomo se la prende con chi è piu' debole !!! Lo specismo è il padre del razzismo, del nazismo del… -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia deve

Globalist.it

outstream Così Francesco, deputato e membro della Segreteria nazionale Pd, intervenendo al ... Il Pd è il partito cheportare gli ultimi al governo, i più deboli, i non protetti, i giovani, ...L'organizzazione della rete lascia, pertanto, continua Pietro, molta libertà di scelta agli ... Stabilire gli obiettivi del progetto Il progetto nonessere troppo esteso o lacunoso. ...Il deputato e membro della Segreteria nazionale Pd, intervenendo al circolo Pd di Moncalieri per la Consultazione sui 21 punti lanciati dal segretario Letta in Assemblea.Franco Parise Città di Rende (CS) – Città di Cosenza (CS) 4-4 (48-51) De Rose C. – Buffa – Spadafora vs Granata A. – Toteda F. – Giannotta 1-8, 8-0; De Rose V. – Granata D. (2° set Oliva) 8-6, 8-7; De ...