Un’intera famiglia distrutta dal virus: questa mamma di 5 figli aveva solo 33 anni (Di domenica 28 marzo 2021) Il Covid-19 ha fatto un'altra giovane vittima negli Stati Uniti. Victoria Gallardo, di Cypress, in Texas, è morta il 16 marzo scorso a 33 anni, sei settimane dopo essere risultata positiva al virus insieme al marito Armando e ai suoi cinque figli, Amanda, 9 anni, Liliana, 7, Catalina, 6, Christian, 3, e la piccola Gianna, di sole 7 settimane di vita. Una vera e propria tragedia che è stata raccontata dai media americani e non solo. Secondo quanto riferito dalla famiglia, che ha anche lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, era il 2 febbraio scorso Victoria è risultata positiva al Covid solo undici giorni dopo la nascita del suo ultimo figlio, che ora ha 6 settimane. Il marito Armando ha detto alla ABC che l'intera ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 marzo 2021) Il Covid-19 ha fatto un'altra giovane vittima negli Stati Uniti. Victoria Gallardo, di Cypress, in Texas, è morta il 16 marzo scorso a 33, sei settimane dopo essere risultata positiva alinsieme al marito Armando e ai suoi cinque, Amanda, 9, Liliana, 7, Catalina, 6, Christian, 3, e la piccola Gianna, di sole 7 settimane di vita. Una vera e propria tragedia che è stata raccontata dai media americani e non. Secondo quanto riferito dalla, che ha anche lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, era il 2 febbraio scorso Victoria è risultata positiva al Covidundici giorni dopo la nascita del suo ultimoo, che ora ha 6 settimane. Il marito Armando ha detto alla ABC che l'intera ...

