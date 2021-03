Spacebase Startopia - recensione

(Di sabato 27 marzo 2021) Probabilmente agli appassionati del genere gestionale il nomesuonerà familiare, facendo correre i ricordi al lontano 2001 dove il gioco edito da Eidos e sviluppato da Mucky Foot Production fece il suo debutto.riesuma e ne incarna l'essenza donandogli nuova linfa con tante nuove caratteristiche e divertenti novità. Il titolo di Realmforge Studios ci riporta a bordo delle stazioni spaziali disseminate per la galassia con lo scopo di gestire e rendere felici tutti i visitatori, offrendo loro i servizi essenziali, attività di svago e un ponte completamente dedicato alla botanica. Anche in questo capitolo ci ritroviamo al cospetto di un RTS dalle meccaniche God Game, nel quale non è possibile fermare il tempo o velocizzarlo, ed ogni azione deve essere tempestiva per evitare catastrofi. Ad affiancarci vi è ...

Advertising

Eurogamer_it : Gli alieni stanno per invadere nuovamente le stazioni spaziali. - CeotechI : RT @CeotechI: Kalypso Media e Realmforge Studios hanno oggi annunciato che lo space station management sim Spacebase Startopia è ora dispon… - ItaliaStartUp_ : Spacebase Startopia: è bene che Musk giochi a questo gestionale spaziale - - cellicom : Spacebase Startopia è disponibile – - infoitscienza : Spacebase Startopia è disponibile -

Ultime Notizie dalla rete : Spacebase Startopia

Kalypso Media e Realmforge Studios hanno oggi annunciato che lo space station management simè ora disponibile per PC Windows/Linux/Mac, PlayStation 4 - 5, Xbox Series X - S e Xbox One . La versione Nintendo Switch arriverà prossimamente quest'anno. Per festeggiare il ...Il mondo sta per finire." Ecco, rileggere Guida galattica per autostoppisti è il modo migliore per abbracciare l'atmosfera di. E, in effetti, a Douglas Adams era dedicato l'...La lunga attesa è finita: Spacebase Startopia è disponibile da oggi su Pc (Windows, Mac e Linux), PS4, PS5, Xbox One ed Xbox Series X. I VIDEO DELLE TRE GUIDE STRATEGICHE. Le guide strategiche si espa ...Spacebase Startopia affascina con il suo mix originale di simulazione economica e strategia di creazione di un impero accoppiata con classiche schermaglie RTS e una buona dose di umorismo. Oltre ...