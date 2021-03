Serie C-Girone C, Cavese-Catania 0-2: Giosa e Dall’Oglio la decidono, Baldini vola a 49 punti. La classifica (Di sabato 27 marzo 2021) Vince ancora il Catania di Baldini.Si apre con la sfida tra Cavese e Catania la 33^ giornata del Girone C di Serie C. Dopo i successi contro Turris e Avellino, gli etnei, sono volati a Cava de' Tirreni per affrontare la Cavese e conquistare preziosi punti in chiave playoff. Baldini conferma l'11 iniziale del match contro i Lupi per affrontare la compagine campana: fanalino di coda del Girone e alla ricerca di punti salvezza. Partenza sprint per il Catania che, dopo appena 7 minuti di gioco, spaventa la Cavese con Dall'Oglio che si inserisce e prova a girare in area di rigore: la difesa però spazza via il pallone. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) Vince ancora ildi.Si apre con la sfida trala 33^ giornata delC diC. Dopo i successi contro Turris e Avellino, gli etnei, sonoti a Cava de' Tirreni per affrontare lae conquistare preziosiin chiave playoff.conferma l'11 iniziale del match contro i Lupi per affrontare la compagine campana: fanalino di coda dele alla ricerca disalvezza. Partenza sprint per ilche, dopo appena 7 minuti di gioco, spaventa lacon Dall'Oglio che si inserisce e prova a girare in area di rigore: la difesa però spazza via il pallone. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ...

Advertising

Mediagol : #SerieC-Girone C, Cavese-Catania 0-2: Giosa e Dall'Oglio la decidono, Baldini vola a 49 punti. La classifica - ftg_soccer : GOAL! Arconatese in Italy Serie D: Girone A Borgosesia 1-1 Arconatese - sportface2016 : #SerieC2020/2021 , #GironeC : notte fonda #Cavese , il #Catania vince 2-0 - Sevenpress : Serie D Girone A: gli anticipi - PerugiaToday : Imolese-Perugia 0-1: Elia spinge il Grifo, che ora aspetta il Padova 'in finestra' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Diretta/ Gubbio Matelica (risultato finale 3 - 0): Gomez triplica nella ripresa! I marchigiani volano e continuano ad imporsi come rivelazione assoluta del girone di ritorno nel girone B di Serie C. Dopo il pari di Cesena è arrivata un'altra vittoria in goleada per la squadra ...

DIRETTA/ Como Pontedera (risultato finale 4 - 2): Gatto cala il poker! I tre punti guadagnati quest'oggi consentono al Como di salire a quota 62 nella classifica el girone A della Serie C mentre il Pontedera resta fermo con i suoi 48 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi) ...

Risultati live e classifica Serie D - Girone D giornata 23 (in aggiornamento) Tuttocampo Serie C 2020/2021, Girone C: notte fonda Cavese, il Catania vince 2-0 Il Catania torna a vincere in trasferta. La squadra di Baldini si impone 2-0 sul campo della Cavese nella sfida valida per la 33esima giornata della Serie C 2020/2021 grazie ai gol di Giosa al minuto ...

Il Pontedera si incaglia in riva al lago COMO. A testa alta, ma con qualche disattenzione di troppo. Nella trentatreesima giornata del girone A del campionato di Serie C, sabato 27 marzo, allo stadio Sinigaglia, il Pontedera perde 4-2 col Co ...

I marchigiani volano e continuano ad imporsi come rivelazione assoluta deldi ritorno nelB diC. Dopo il pari di Cesena è arrivata un'altra vittoria in goleada per la squadra ...I tre punti guadagnati quest'oggi consentono al Como di salire a quota 62 nella classifica elA dellaC mentre il Pontedera resta fermo con i suoi 48 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi) ...Il Catania torna a vincere in trasferta. La squadra di Baldini si impone 2-0 sul campo della Cavese nella sfida valida per la 33esima giornata della Serie C 2020/2021 grazie ai gol di Giosa al minuto ...COMO. A testa alta, ma con qualche disattenzione di troppo. Nella trentatreesima giornata del girone A del campionato di Serie C, sabato 27 marzo, allo stadio Sinigaglia, il Pontedera perde 4-2 col Co ...