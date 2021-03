MotoGP, Franco Morbidelli in difficoltà con le soft. Ma in gara può rimontare (Di sabato 27 marzo 2021) Terza fila e settimo posto nelle qualifiche: non è stato un grande time-attack per Franco Morbidelli quello del primo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar) il “Morbido” non ha trovato la quadra come avrebbe voluto con le gomme morbide e i 541 millesimi rimediati al termine non sono sicuramente un dato che fa troppo piacere. Si era detto alla vigilia che questa fosse una pista nella quale la Ducati sa fare una grande differenza e l’eccezionale pole-position di Francesco “Pecco” Bagnaia lo sta a dimostrare. Tuttavia la truppa yamahista di cui anche Franco fa parte può avere l’asso nella manica: una miglior gestione delle gomme. Si è evidenziato, infatti, che soprattutto al posteriore la GP21 è più “incisiva” della M1 sulla durata e con temperature elevate questo potrebbe tradursi in un ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Terza fila e settimo posto nelle qualifiche: non è stato un grande time-attack perquello del primo round del Mondiale 2021 di. Sul tracciato di Losail (Qatar) il “Morbido” non ha trovato la quadra come avrebbe voluto con le gomme morbide e i 541 millesimi rimediati al termine non sono sicuramente un dato che fa troppo piacere. Si era detto alla vigilia che questa fosse una pista nella quale la Ducati sa fare una grande differenza e l’eccezionale pole-position di Francesco “Pecco” Bagnaia lo sta a dimostrare. Tuttavia la truppa yamahista di cui anchefa parte può avere l’asso nella manica: una miglior gestione delle gomme. Si è evidenziato, infatti, che soprattutto al posteriore la GP21 è più “incisiva” della M1 sulla durata e con temperature elevate questo potrebbe tradursi in un ...

