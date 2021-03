Modric supera Srna | è il giocatore con più presenze nella Croazia

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 27 marzo 2021) Lukasi iscrive anchestoria della sua Nazionale, quella croata. Il Pallone d’Oro 2018, infatti, è diventato ilpiù presente di sempre con la maglia della: sono 135 le partite disputate dal centrocampista del Real Madrid, una in più di Darijo, fermatosi a 137.nel 2018 trascinò laad una storica finale ai Mondiali di Russia, poi persi con la Francia. Stagione che gli valse il titolo del Pallone d’Oro. ©@luka10 is now #Croatia‘s most capped player (135) – hats off, captain! #BeProud #LM135 #Vatrenipic.twitter.com/BlBFaBlXwE — HNS (@HNS CFF) March 27, 2021 Foto: Twitter FIFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.