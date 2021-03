Madia inviperita: da Delrio giochi di corrente per farmi fuori. Il Pd non è un partito per donne… (Di sabato 27 marzo 2021) Marianna Madia e Debora Serracchiani, una poltrona per due. Così avevano titolato i giornali a proposito della competizione tra le due parlamentari dem per il posto di capogruppo alla Camera. Enrico Letta non aveva voluto scegliere, augurandosi persino una “sana competizione” che – ha dichiarato – fa sempre bene. Lotta tra correnti per la sfida Madia-Serracchiani Ma nel Pd la sana competizione si è rivelata una lotta tra correnti e Marianna Madia, vedendosi svantaggiata, ha deciso di uscire allo scoperto. E lo ha fatto con una lettera aperta nella quale accusa Graziano Delrio. Debora Serracchiani ha infatti avuto l’appoggio di Base riformista. E oltre a ciò, se martedì venisse eletta dai deputati dem, dovrà lasciare la presidenza della commissione Lavoro, che fa gola a Forza Italia. Madia accusa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Mariannae Debora Serracchiani, una poltrona per due. Così avevano titolato i giornali a proposito della competizione tra le due parlamentari dem per il posto di capogruppo alla Camera. Enrico Letta non aveva voluto scegliere, augurandosi persino una “sana competizione” che – ha dichiarato – fa sempre bene. Lotta tra correnti per la sfida-Serracchiani Ma nel Pd la sana competizione si è rivelata una lotta tra correnti e Marianna, vedendosi svantaggiata, ha deciso di uscire allo scoperto. E lo ha fatto con una lettera aperta nella quale accusa Graziano. Debora Serracchiani ha infatti avuto l’appoggio di Base riformista. E oltre a ciò, se martedì venisse eletta dai deputati dem, dovrà lasciare la presidenza della commissione Lavoro, che fa gola a Forza Italia.accusa ...

Advertising

SecolodItalia1 : Madia inviperita: da Delrio giochi di corrente per farmi fuori. Il Pd non è un partito per donne…… -

Ultime Notizie dalla rete : Madia inviperita Due ristoranti friulani nell'Olimpo del Gambero Rosso Telefriuli