Francesco Oppini, la fidanzata riceve minacce gravissime: “Sei sotto controllo” (Di sabato 27 marzo 2021) Mai come in questo Grande Fratello Vip 5 si sono creati dei fanclub scatenatissimi (e non solo in Italia), che si sono dati battaglia per portare i loro beniamini in finale. Qualcuno però ha esagerato e continua a farlo anche adesso che lo show è finito e i protagonisti sono tornati alla loro vita. In queste settimane Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini sta ricevendo insulti di ogni tipo e anche delle minacce. Diversi fan del GF Vip vogliono che il figlio di Alba Parietti si metta insieme a Tommaso Zorzi e arrivano anche a scrivere cose immonde a Cristina (per fortuna si tratta di un gruppo ristretto di fan-atici). Oggi pomeriggio la Tomasini ha pubblicato l’ultima minaccia ricevuta. “Cristina che handicap che sei. Stai con Francesco che è andato con Tommaso Zorzi al Gf ... Leggi su biccy (Di sabato 27 marzo 2021) Mai come in questo Grande Fratello Vip 5 si sono creati dei fanclub scatenatissimi (e non solo in Italia), che si sono dati battaglia per portare i loro beniamini in finale. Qualcuno però ha esagerato e continua a farlo anche adesso che lo show è finito e i protagonisti sono tornati alla loro vita. In queste settimane Cristina Tomasini, ladistando insulti di ogni tipo e anche delle. Diversi fan del GF Vip vogliono che il figlio di Alba Parietti si metta insieme a Tommaso Zorzi e arrivano anche a scrivere cose immonde a Cristina (per fortuna si tratta di un gruppo ristretto di fan-atici). Oggi pomeriggio la Tomasini ha pubblicato l’ultima minaccia ricevuta. “Cristina che handicap che sei. Stai conche è andato con Tommaso Zorzi al Gf ...

fuoridallhype_ : “Il futuro è boomer, più si è indietro più si è avanti” cit. Francesco Maria Oppini - _Delilah__ : 'più sei indietro più sei avanti' nuova filosofia di vita by Francesco Oppini - tauvp51926 : Dal Vangelo secondo Francesco Maria Oppini ' più sei indietro più sei avanti' #tzvip - noel_393 : RT @g4yscorpio: Comunque io sono un po’ schifata anche da Francesco Oppini che in questi mesi non si è mai esposto per la sua compagna - getyoutothemoo3 : 'il futuro è boomer, solo boomer, basta influencer' by francesco maria oppini -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Oppini Tommaso Zorzi e lo 'scambio d'identità' social con Francesco Oppini Tommaso Zorzi è sulla cresta dell'onda del successo, ma non dimentica l'amicizia con Francesco Oppini... Cosa è successo? Tommaso Zorzi sta cavalcando l'onda del successo , conquistato con la sua simpatia all'interno della casa del Grande Fratello Vip , dalla quale è uscito vincitore. ...

Dayane Mello contro Francesco Oppini: "Continua a sputtanar*i, deve smetterla" Dayane Mello e Francesco Oppini hanno avuto un rapporto strano nella casa del GF Vip 5 ; inizialmente i due ex gieffini hanno instaurato un'amicizia sana e innocente, ma per la modella brasiliana era qualcosina di ...

Tommaso Zorzi a cuore aperto: "Francesco Oppini è stato il mio grande amore. Invidio la sua fidanzata"

