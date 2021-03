F1 oggi, GP Bahrain 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 27 marzo 2021) oggi, sabato 27 marzo, sarà una giornata importante per il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir tecnici e piloti dovranno lavorare alacremente per trovare la quadra nel corso della FP3, pensando alle qualifiche che delineeranno la prima griglia di partenza dell’anno. Tanti punti interrogativi in vista di quel che sarà. La Red Bull con Max Verstappen ha fatto vedere le cose migliori, ma l’impressione è che la Mercedes abbia girato senza svelare le proprie carte. Pertanto, oggi ne sapremo sicuramente di più e capiremo i veri valori in pista. In questo contesto desta curiosità quanto saprà fare la McLaren motorizzata Mercedes, molto convincente ieri nel corso delle libere con il britannico Lando Norris, velocissimo sul giro secco. E la Ferrari? La Rossa anche dovrà ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021), sabato 27 marzo, sarà una giornata importante per il GP del, primo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Sakhir tecnici e piloti dovranno lavorare alacremente per trovare la quadra nel corso della FP3, pensando alleche delineeranno la prima griglia di partenza dell’anno. Tanti punti interrogativi in vista di quel che sarà. La Red Bull con Max Verstappen ha fatto vedere le cose migliori, ma l’impressione è che la Mercedes abbia girato senza svelare le proprie carte. Pertanto,ne sapremo sicuramente di più e capiremo i veri valori in pista. In questo contesto desta curiosità quanto saprà fare la McLaren motorizzata Mercedes, molto convincente ieri nel corso delle libere con il britannico Lando Norris, velocissimo sul giro secco. E la Ferrari? La Rossa anche dovrà ...

