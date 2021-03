Biden invita Putin e Xi al summit sul clima di Washington

Advertising

repubblica : Clima, Biden invita Putin e Xi al summit virtuale - RadioItaliaIRIB : Usa, Biden invita Putin e Jinping per partecipare a colloqui sul clima - bordoni_russia : Biden invita Putin e Xi, assieme ad altri 38 capi di stato, ad una videoconferenza sul clima. - coriolano2011 : Biden invita Putin alla conferenza sul clima nn ha capito che Putin lo voleva incontrare da solo............. - romeo__js : RT @GeopoliticalCen: Biden invita Xi e Putin ad un vertice globale sul clima. Sul clima signori avete letto bene, sul clima. -

Ultime Notizie dalla rete : Biden invita

23.00Xi e Putin al summit clima Il presidente americanoha invitato gli omologhi cinese e russo, Xi e Putin, al vertice mondiale sul clima, in occasione della Giornata della Terra che si ...La decisione di organizzarlo è stata presa daper segnare il ritorno degli Usa nell'accordo di Parigi.La Casa Bianca ha annunciato che Biden ha spedito inviti a un totale di 40 leader internazionali per l’evento.La scuola, che aprirà il 7 aprile anche nelle zone rosse soltanto dagli asili nido fino alla prima media. Le altre restrizioni che resteranno invece in vigore fino al 30 aprile, con la sospensione del ...