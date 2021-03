Maggiore chiarezza sullo Xiaomi Mi 11 Lite, prezzo e modelli disponibili (Di venerdì 26 marzo 2021) Ormai è chiaro che tra poco tempo faremo la conoscenza dello Xiaomi Mi 11 Lite, che includerà uno schermo AMOLED da 6.55 pollici FullHD+ con frequenza di refresh rate a 90Hz. I modelli previsti saranno 2, una 4G ed una 5G, che differiranno tra loro principalmente per il SoC: il primo sarà spinto dal processore Snapdragon 732G (processo produttivo a 8nm, Kryo 470 con 2 x 2,3 GHz + 6x 1,8 GHz, Adreno 618), mentre il secondo dallo Snapdragon 780G (processo produttivo a 5nm, Kryo 680 con 2 x 2,4 GHz + 6 x 1,8 GHz, Adreno 64x). Lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G dovrebbe includere 6GB di RAM e tagli di memoria da 64 e 128GB, mentre quello 5G disporre di 6 o 8GB di RAM e di una memoria da 128GB. Del modello 5G si dice anche presenterà un altoparlante stereo, ma non il jack per le cuffie da 3.5mm. Entrambi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Ormai è chiaro che tra poco tempo faremo la conoscenza delloMi 11, che includerà uno schermo AMOLED da 6.55 pollici FullHD+ con frequenza di refresh rate a 90Hz. Iprevisti saranno 2, una 4G ed una 5G, che differiranno tra loro principalmente per il SoC: il primo sarà spinto dal processore Snapdragon 732G (processo produttivo a 8nm, Kryo 470 con 2 x 2,3 GHz + 6x 1,8 GHz, Adreno 618), mentre il secondo dallo Snapdragon 780G (processo produttivo a 5nm, Kryo 680 con 2 x 2,4 GHz + 6 x 1,8 GHz, Adreno 64x). LoMi 114G dovrebbe includere 6GB di RAM e tagli di memoria da 64 e 128GB, mentre quello 5G disporre di 6 o 8GB di RAM e di una memoria da 128GB. Del modello 5G si dice anche presenterà un altoparlante stereo, ma non il jack per le cuffie da 3.5mm. Entrambi ...

Advertising

HMbyrepower : #Mobilitàelettrica/ L’obiettivo è quello di armonizzare i diversi tipi di #ricaricaelettrica presenti nell’Unione E… - kiwicaga : Caro @DiegoFusaro, ho ricevuto comunicazione @PaginaVox relativa alla vostra scissione. Si ritiene che 'solo filoso… - mauriziomol : @sruotolo1 @Cartabellotta Bisognerebbe aggiungere la categoria 70-79. E quella dei super fragili. Per maggiore chia… - LaBombetta76 : @rampho_r @a_meluzzi E se parliamo di fase quattro questa avviene per ogni farmaco dopo la data di messa in commerc… - LaBombetta76 : @rampho_r @a_meluzzi E se per “sperimentazione” intendi la fase quattro questa avviene SEMPRE E PER OGNI FARMACO pe… -