LIVE F1 | GP Bahrain 2021 in DIRETTA | iniziate le FP2! Grande attesa per la Ferrari

(Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 LA CLASSIFICA DEGLI STIPENDI DELLA F1: CIFRE ALLUCINANTI PER ALONSO E RAIKKONEN! 16.01 Subito in pista Charles Leclerc con gomme medie. Stesso discorso per Sainz. 16.00 Ricordiamo ancora una volta che la sessione durerà solo 60 minuti e non 90 come accadeva sino allo scorso anno. 16.00 SEMAFORO VERDE!le FP2 del GP deldi F1! 15.57 Brilla la Luna a Sakhir…Immagini molto suggestive: A clear night in the desert for FP2 #GP #F1 pic.twitter.com/ygK7ByThQH — Formula 1 (@F1) March 26,15.55per la simulazione di qualifica a cui assisteremo in questa seconda sessione. 15.52 ...