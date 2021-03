L’algoritmo viaggia | e noi siamo già in ritardo Auguri

Leggi su dire

(Di venerdì 26 marzo 2021) BOLOGNA – La pandemia ha accelerato il potere dell’algoritmo. E pare anche aver dato un assaggio di quanto siamo indietro di un ‘tempo di gioco’ rispetto alle questioni in ballo nella rivoluzione tecnologica e digitale. I fatti di questi ultimi giorni danno qualche indizio: in particolare, gli scioperi ad Amazon e dei riders che consegnano il cibo a domicilio. Non stiamo dunque parlando dei biosensori che indosseremo e misureranno la nostra salute dando poi indicazioni su cosa potremo chiedere nelle polizze assicurative… Ma di lavoro, di come ci spostiamo, di come mangiamo. E l’algoritmo c’entra. Il Covid ha reso importanti gli ‘antenati’ dei biosensori, le app che segnalano i possibili contagi a due passi; ha reso fondamentali le consegne a domicilio. Ma l’altra faccia della medaglia dice sono le molte problematiche del ‘regno’ degli algoritmi, su cui appunto arrivano scioperi contro un modello di gestione di un’intera catena di gestione di beni. Dinamica normale, ma stavolta è diverso. Perché il dibattito attorno queste due vertenze è difficilissimo.