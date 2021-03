Il primo Pool di Mining di Criptovalute ad energia rinnovabile lanciato da Argo (Di venerdì 26 marzo 2021) L’annuncio creerà una rete Bitcoin più rispettosa dell’ambiente, il quale attualmente consuma più elettricità della Svezia Poiché il Bitcoin è diventato sempre più discusso di recente, lo è diventato anche il suo impatto ambientale. Una ricerca dell’Università di Cambridge ha stimato che il Mining di Bitcoin comporta tasso di consumo annuo di elettricità di circa 140 TWh. Ciò significa che rappresenta lo 0,64% di tutta l’elettricità consumata a livello mondiale ed ha recentemente superato l’Ucraina e la Svezia in termini di consumo energetico annuale. Detta in altro modo, l’elettricità consumata dalla rete Bitcoin per un anno potrebbe essere utilizzata per alimentare tutti i bollitori del tè nel Regno Unito per 31 anni. Risulta evidente che è necessario un cambiamento e la stessa ricerca ha mostrato l’esistenza di altre possibilità: l’energia prodotta ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 26 marzo 2021) L’annuncio creerà una rete Bitcoin più rispettosa dell’ambiente, il quale attualmente consuma più elettricità della Svezia Poiché il Bitcoin è diventato sempre più discusso di recente, lo è diventato anche il suo impatto ambientale. Una ricerca dell’Università di Cambridge ha stimato che ildi Bitcoin comporta tasso di consumo annuo di elettricità di circa 140 TWh. Ciò significa che rappresenta lo 0,64% di tutta l’elettricità consumata a livello mondiale ed ha recentemente superato l’Ucraina e la Svezia in termini di consumo energetico annuale. Detta in altro modo, l’elettricità consumata dalla rete Bitcoin per un anno potrebbe essere utilizzata per alimentare tutti i bollitori del tè nel Regno Unito per 31 anni. Risulta evidente che è necessario un cambiamento e la stessa ricerca ha mostrato l’esistenza di altre possibilità: l’prodotta ...

