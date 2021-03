Il presidente Draghi all’Eurosummit: “Ora nessun errore” (Di venerdì 26 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si rivolge ai colleghi del Consiglio europeo mettendoli in guardia sui pericoli di questa fase di crisi economica, auspicando una ripresa dopo la pandemia, che però sarà in salita. Nel corso della discussione all’Eurosummit, Draghi ha infatti detto che la priorità assoluta è quella di non commettere errori: “Dobbiamo disegnare una cornice per la politica fiscale che sia in grado di portarci fuori dalla crisi”. Draghi ha poi invitato a prendere esempio dagli Stati Uniti. “Negli USA hanno un’unione dei mercati dei capitali, un’unione bancaria completa, e un safe asset,” ha sottolineato, aggiungendo che questi elementi “sono la chiave” del ruolo internazionale del dollaro. Poi Draghi ha sottolineato l’importanza di creare un titolo (di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Ildel Consiglio Mariosi rivolge ai colleghi del Consiglio europeo mettendoli in guardia sui pericoli di questa fase di crisi economica, auspicando una ripresa dopo la pandemia, che però sarà in salita. Nel corso della discussioneha infatti detto che la priorità assoluta è quella di non commettere errori: “Dobbiamo disegnare una cornice per la politica fiscale che sia in grado di portarci fuori dalla crisi”.ha poi invitato a prendere esempio dagli Stati Uniti. “Negli USA hanno un’unione dei mercati dei capitali, un’unione bancaria completa, e un safe asset,” ha sottolineato, aggiungendo che questi elementi “sono la chiave” del ruolo internazionale del dollaro. Poiha sottolineato l’importanza di creare un titolo (di ...

