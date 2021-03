GF Vip 5 | Dayane Mello attacca Francesco Oppini?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 26 marzo 2021) Come ben sapete, nel corso del GF Vip (e anche fuori)ha fatto qualche scivolone nei confronti di, quello più recente risale proprio alla scorsa settimana, mentre era con suo padre, nel corso di una diretta Instagram dove si è reso protagonista di un altro episodio spiacevole. La modella brasiliana ha bacchettato l’ex coinquilino ed è tornata a farlo anche in un’intervista concessa a Casa Chi. Le parole diè un uomo che ci sa fare tanto con le donne. Con me è stato educato in qualche momento, a me piaceva quella tensione che mi dava. Alla fine però – specifica– non è proprio il mio genere di uomo lui. Ci sa davvero fare con le ragazze, poi ...