Gasly e Tsunoda commentano le prove libere di F1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lein Bahrain sono cominciate. Le varie Scuderie con i propri piloti sono tornate in pista, nel circuito di Sakhir. Il Gran Premio del Bahrain aprirà la stagione 2021 di Formula Uno che si prospetta davvero lunga: 23 i turni in programma. Leche durano intorno ai 60 minuti e meno di 90, hanno già riservato le prime sorprese. Al termine della corsa i pilotientrambi dell’AlphaTauri, hanno espresso le proprie sensazioni.2 Gp Bahrain: Verstappen comanda, Norris non molla, come sono andate le? Pierree Yukihanno totalizzato tempi diversi nei due giri. Durante la prima ...