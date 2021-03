Elenoire Ferruzzi, un amico aggiorna sulla sua condizione in ospedale: “Sta peggiorando, situazione molto aggravata” (Di venerdì 26 marzo 2021) Ci ha fatto ridere con i suoi video su Carpisa, Arabella e anche quelli sui ‘campanelli d’allarme’, poi è arrivata la doccia fredda della scorsa settimana. Il 19 marzo Elenoire Ferruzzi ha rivelato di aver contratto il Covid ed essere stata ricoverata: “Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. – ha scritto Elenoire Ferruzzi – Sono stata infine anche ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura. Prima ho anche abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso“. In questi giorni in molti si sono chiesti come stesse la performer milanese, qualcuno ha anche contattato sua madre. Oggi a dare un aggiornamento sulle condizioni di Elenoire c’ha ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 marzo 2021) Ci ha fatto ridere con i suoi video su Carpisa, Arabella e anche quelli sui ‘campanelli d’allarme’, poi è arrivata la doccia fredda della scorsa settimana. Il 19 marzoha rivelato di aver contratto il Covid ed essere stata ricoverata: “Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. – ha scritto– Sono stata infine anche ricoverata incon ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura. Prima ho anche abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso“. In questi giorni in molti si sono chiesti come stesse la performer milanese, qualcuno ha anche contattato sua madre. Oggi a dare unmento sulle condizioni dic’ha ...

Advertising

StraNotizie : Elenoire Ferruzzi, un amico aggiorna sulla sua condizione in ospedale: “Sta peggiorando, situazione molto aggravata… - AnthonyFesta86 : RT @BITCHYFit: Elenoire Ferruzzi, un amico aggiorna sulla sua condizione in ospedale: “Sta peggiorando, situazione molto aggravata” https:/… - xenomythos : @baerenike Elenoire Ferruzzi - AboutPepo : RT @BITCHYFit: Elenoire Ferruzzi, un amico aggiorna sulla sua condizione in ospedale: “Sta peggiorando, situazione molto aggravata” https:/… - BITCHYFit : Elenoire Ferruzzi, un amico aggiorna sulla sua condizione in ospedale: “Sta peggiorando, situazione molto aggravata” -