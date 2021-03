DIRETTA MotoGP, FP2 GP Qatar 2021 LIVE: Bagnaia ad un soffio da Miller! In top10 Valentino Rossi (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.06 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronache, classifiche, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, video e tantissimo altro. Un saluto sportivo! 19.03 I piazzamenti degli altri italiani: 15° Enea Bastianini, 17° Luca Marini, 20° Danilo Petrucci, 22° Lorenzo Savadori. 19.02 Decima piazza acciuffata in extremis da Pol Espargarò con la Honda. 19.01 Dopo aver condotto a lungo le FP2, l’Aprilia di Aleix Espargarò si è fermata in ottava posizione. Nessuna Ktm in top10. 19.00 Bicchiere mezzo pieno per Valentino Rossi. Il passo è interessante, il piazzamento finale (9° a 0.487 da Miller) tutt’altro che disprezzabile, considerando che il Dottore non è uno specialista del giro secco. Nel complesso il feeling con Yamaha Petronas è molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.06 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronache, classifiche, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, video e tantissimo altro. Un saluto sportivo! 19.03 I piazzamenti degli altri italiani: 15° Enea Bastianini, 17° Luca Marini, 20° Danilo Petrucci, 22° Lorenzo Savadori. 19.02 Decima piazza acciuffata in extremis da Pol Espargarò con la Honda. 19.01 Dopo aver condotto a lungo le FP2, l’Aprilia di Aleix Espargarò si è fermata in ottava posizione. Nessuna Ktm in. 19.00 Bicchiere mezzo pieno per. Il passo è interessante, il piazzamento finale (9° a 0.487 da Miller) tutt’altro che disprezzabile, considerando che il Dottore non è uno specialista del giro secco. Nel complesso il feeling con Yamaha Petronas è molto ...

