Ciro Venerato: “Osimhen non è adatto al gioco di Sarri” (Di venerdì 26 marzo 2021) Osimhen per movenze e caratteristiche non è il centravanti ideale per il calcio di Sarri Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta a Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 26 marzo 2021)per movenze e caratteristiche non è il centravanti ideale per il calcio di, giornalista Rai, è intervenuto in diretta a Radio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ??? Ciro #Venerato di #RaiSport: '#Galtier non sarà l'allenatore del #Napoli. Su #Fonseca invece..' #LBDV #LeBombeDiVlad… - BombeDiVlad : ??? Ciro #Venerato di #RaiSport: '#Galtier non sarà l'allenatore del #Napoli. Su #Fonseca invece..' #LBDV… - MundoNapoli : Ciro Venerato: “Senza Gattuso in panchina, il Napoli punterà su Meret” - arcoll86 : @ecambiaghi Ciro Venerato e un po Marchionni - infoitsport : Ciro Venerato: 'Sarri ha confidato di aver sbagliato ad andare alla Juventus' -