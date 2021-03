Carlo Conti e l’omaggio tistissimo: il lutto ancora vivo nel suo cuore (Di sabato 27 marzo 2021) Un omaggio ad un importante conduttore, amico intimo di Carlo Conti, che tutti ricordiamo con grande affetto e simpatia. Lo vuole ricordare come una persona fondamentale nella sua vita e nella sua carriera. Il pensiero di Carlo Conti va a Fabrizio Frizzi, venuto a mancare già da tre anni, in quel maledetto 26 marzo del 2018. Quella telefonata che ne annunciava a Conti il malore che aveva appena colpito l’amico fu una delle più brutte della sua vita. Ai tempi vi era stato il passaggio di testimone tra Carlo Conti e Fabrizio Frizzi per la conduzione dell’eredità e con il ritorno dopo la morte dell’amico nello studio di uno dei programmi a premi più seguiti, il presentatore profondamente scosso commentava con un groppo in gola: “Vorrei essere in ... Leggi su kronic (Di sabato 27 marzo 2021) Un omaggio ad un importante conduttore, amico intimo di, che tutti ricordiamo con grande affetto e simpatia. Lo vuole ricordare come una persona fondamentale nella sua vita e nella sua carriera. Il pensiero diva a Fabrizio Frizzi, venuto a mancare già da tre anni, in quel maledetto 26 marzo del 2018. Quella telefonata che ne annunciava ail malore che aveva appena colpito l’amico fu una delle più brutte della sua vita. Ai tempi vi era stato il passaggio di testimone trae Fabrizio Frizzi per la conduzione dell’eredità e con il ritorno dopo la morte dell’amico nello studio di uno dei programmi a premi più seguiti, il presentatore profondamente scosso commentava con un groppo in gola: “Vorrei essere in ...

