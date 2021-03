Carfagna: “Credo che sia ancora prematuro parlare di riaperture” (Di venerdì 26 marzo 2021) Mara Carfagna, ministro del Sud, è intervenuta a Porta a Porta, noto programma di punta di Rai Uno. La ministra ha frenando sull’eventualità circa la possibilità di riaprire dopo il weekend di Pasqua. “La scelta è politica, ma non si può ignorare una catastrofe sanitaria di queste dimensioni, che ha conseguenze drammatiche dal punto di vista economico Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Mara, ministro del Sud, è intervenuta a Porta a Porta, noto programma di punta di Rai Uno. La ministra ha frenando sull’eventualità circa la possibilità di riaprire dopo il weekend di Pasqua. “La scelta è politica, ma non si può ignorare una catastrofe sanitaria di queste dimensioni, che ha conseguenze drammatiche dal punto di vista economico

Advertising

rtl1025 : ?? Mara #Carfagna: 'Riaprire dopo Pasqua è scelta politica, ma non si può ignorare una catastrofe sanitaria tale, ch… - GesuKrishna : RT @losgargabonzi: @mara_carfagna Credo che tutta l'Italia ti debba delle scuse. - GiovanniSergi8 : @yanez_2006 @piercamillo @GuidoCrosetto @mara_carfagna @renatobrunetta Perché non credo sia facoltà di un sindaco i… - cpaler : RT @GiovaQuez: Carfagna a Porta a Porta: 'Non si può ignorare una catastrofe sanitaria di queste dimensioni che ha conseguenze drammatiche… - pizia21 : RT @GiovaQuez: Carfagna a Porta a Porta: 'Non si può ignorare una catastrofe sanitaria di queste dimensioni che ha conseguenze drammatiche… -