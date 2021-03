Tour cinese in Medio Oriente. Intese strategiche con Mbs ed Erdo?an (Di giovedì 25 marzo 2021) Il capo della diplomazia cinese Wang Yi è nel pieno della sua missione in Medio Oriente: sei Paesi in sei giorni, dal 24 al 30 marzo, attraverso Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Oman e Iran. Una missione che evidenzia l’importanza crescente della regione per Pechino, in un momento di forte rivalità con gli Stati Uniti e rapporti più difficili con l’Unione europea. Se nei giorni scorsi abbiamo assistito al consolidamento della partnership con Mosca, l’attenzione di Pechino è ora concentrata su un Medio Oriente con cui condivide interessi economici e strategici, oltre a un’aperta insofferenza per i richiami occidentali al rispetto dei diritti umani. Le prime tappe del viaggio sono state Arabia Saudita e Turchia, dove la questione delle violazioni dei diritti umani nel Xinjiang si è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Il capo della diplomaziaWang Yi è nel pieno della sua missione in: sei Paesi in sei giorni, dal 24 al 30 marzo, attraverso Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Oman e Iran. Una missione che evidenzia l’importanza crescente della regione per Pechino, in un momento di forte rivalità con gli Stati Uniti e rapporti più difficili con l’Unione europea. Se nei giorni scorsi abbiamo assistito al consolidamento della partnership con Mosca, l’attenzione di Pechino è ora concentrata su uncon cui condivide interessi economici e strategici, oltre a un’aperta insofferenza per i richiami occidentali al rispetto dei diritti umani. Le prime tappe del viaggio sono state Arabia Saudita e Turchia, dove la questione delle violazioni dei diritti umani nel Xinjiang si è ...

Ultime Notizie dalla rete:

Tour cinese in Medio Oriente. Intese strategiche con Mbs ed Erdoan
Il capo della diplomazia turca ha auspicato la visita ad Ankara del presidente cinese Xi Jinping. ... L'ampiezza del tour di Wang Yi indica un salto di qualità nell'interesse di Pechino per il Medio ...

Turchia: visita ministro Esteri cinese, proteste uiguri
(ANSAmed) - ROMA, 25 MAR - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è oggi in visita in Turchia, nell'ambito di un tour diplomatico regionale che prevede tappe anche in Iran, Arabia Saudita, Emirati Ar ...

