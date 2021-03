Spagna-Grecia 1-1, Luis Enrique: “Risultato e prestazione non mi piacciono, poco ispirati” (Di venerdì 26 marzo 2021) Luis Enrique ha commentato Spagna-Grecia ai microfoni dell’emittente ‘TVE’, successivamente ai 90? regolamentari che hanno decretato il pari per 1-1. Non è bastata la rete di Morata agli iberici, ripresi dal calcio di rigore letale di Bakasetas: Spagna poco pragmatica, molto leziosa e certamente delusa dal Risultato tutt’altro che esaltante. Enrique ha proposto un’analisi tattica sull’andamento della partita e sul rendimento dei propri giocatori, palesando evidente insoddisfazione per l’esordio ai gironi di qualificazione dei Mondiali in Qatar del 2022. Di seguito le parole del commissario tecnico della Spagna: “Non mi piace per nulla il Risultato, né la prestazione, non siamo stati ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021)ha commentatoai microfoni dell’emittente ‘TVE’, successivamente ai 90? regolamentari che hanno decretato il pari per 1-1. Non è bastata la rete di Morata agli iberici, ripresi dal calcio di rigore letale di Bakasetas:pragmatica, molto leziosa e certamente delusa daltutt’altro che esaltante.ha proposto un’analisi tattica sull’andamento della partita e sul rendimento dei propri giocatori, palesando evidente insoddisfazione per l’esordio ai gironi di qualificazione dei Mondiali in Qatar del 2022. Di seguito le parole del commissario tecnico della: “Non mi piace per nulla il, né la, non siamo stati ...

