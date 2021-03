Sistemi Gestione Qualità: a Isfoa certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Di giovedì 25 marzo 2021) Isfoa ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 avente per oggetto i Sistemi di Gestione per la Qualità. L’ulteriore, difficile, complesso, non comune ed importante riconoscimento – valido a livello mondiale – è stato conseguito il 24 marzo 2021. L’attestazione UNI EN ISO 9001:2015 è stata rilasciata dopo un rigoroso processo di analisi curato da CCPL. Care Certification Private Limited (CCPL) è società di certificazione accreditata con sede a Londra in Kemp House, 160 City Road. Società accreditata da International Accreditation Services (IAS) Stati Uniti d’America per QMS ISO-9001:2015, EMS ISO-14001:2015, FSMS ISO-22000:2005, ISO-45001:2018 e OHSAS ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 25 marzo 2021)ha ottenuto laUNI EN ISOavente per oggetto idiper la. L’ulteriore, difficile, complesso, non comune ed importante riconoscimento – valido a livello mondiale – è stato conseguito il 24 marzo 2021. L’attestazione UNI EN ISOè stata rilasciata dopo un rigoroso processo di analisi curato da CCPL. Care Certification Private Limited (CCPL) è società diaccreditata con sede a Londra in Kemp House, 160 City Road. Società accreditata da International Accreditation Services (IAS) Stati Uniti d’America per QMS ISO-, EMS ISO-14001:, FSMS ISO-22000:2005, ISO-45001:2018 e OHSAS ...

Advertising

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Master Quality - Esperti e Manager in Sistemi di Gestione Aziendale - Qualità - Sicurezza - Ambiente… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Master QUALITY - Esperti e Manager in Sistemi di Gestione Aziendale - Qualità - Sicurezza - Ambiente… - MOTORESANITA : #WinterSchool Call To Action #Innovazione #Riforme #Webinar 'L'emergenza ha evidenziato l'esigenza di avere siste… - jobsocialeu : Michael Page - Bologna - La figura ricercata si occuperà della corretta gestione dei sistemi informativi relativi a… - Cybersec360 : IT automation: dalla security alla gestione dei sistemi. Quali i vantaggi? Ne parliamo con @LumITCyberSec. -