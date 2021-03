Poste: al via webinar per piccoli operatori economici (Di giovedì 25 marzo 2021) In collaborazione con Postenews Prende il via il secondo ciclo di webinar gratuiti di Educazione Digitale di EFBP Poste Italiane rivolto ai cittadini che mira a fornire spunti e informazioni per incrementare la conoscenza e la consapevolezza del mondo digitale. Gli incontri approfondiranno gli ambiti coinvolti dalla rivoluzione digitale tra cui intelligenza artificiale, reputazione digitale, fintech, pagamenti digitali. La novità di quest’anno, spiega l’azienda, è un percorso dedicato a liberi professionisti e piccoli operatori economici con l’obiettivo di fornire gli strumenti tecnici e cognitivi per poter entrare in un ecosistema digitale, sfruttando appieno le nuove opportunità tecnologiche. La nuova normalità vedrà un’esperienza di interazione ibrida fisica/digitale che richiede ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) In collaborazione connews Prende il via il secondo ciclo digratuiti di Educazione Digitale di EFBPItaliane rivolto ai cittadini che mira a fornire spunti e informazioni per incrementare la conoscenza e la consapevolezza del mondo digitale. Gli incontri approfondiranno gli ambiti coinvolti dalla rivoluzione digitale tra cui intelligenza artificiale, reputazione digitale, fintech, pagamenti digitali. La novità di quest’anno, spiega l’azienda, è un percorso dedicato a liberi professionisti econ l’obiettivo di fornire gli strumenti tecnici e cognitivi per poter entrare in un ecosistema digitale, sfruttando appieno le nuove opportunità tecnologiche. La nuova normalità vedrà un’esperienza di interazione ibrida fisica/digitale che richiede ...

