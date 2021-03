Nicola Di Bari: “Mi vogliono moribondo o in terapia intensiva. Balle” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Meglio che a Sanremo abbia vinto il rock moderno dei Maneskin che un brano rap”. Parola di Nicola Di Bari. Intervistato dal Corriere, l’81enne cantante pugliese torna a raccontare la sua vita d’artista, i suoi successi proprio a Sanremo nei primi anni settanta, l’ultima capatina sul set di Zalone in Tolo Tolo (“Checco è l’erede di Benigni e Troisi”), e le delicatissime operazioni chirurgiche a cuore e intestino subite in quest’anno terribile di paura del Covid. Tutto è accaduto a settembre scorso, quando all’improvviso il cantante di Zapponeta (Manfredonia) si è svegliato con una febbre altissima. “Credo di avere il Covid. Invece è l’aorta – spiega Di Bari, all’anagrafe Michele Scommegna – E sono fortunato perché mi opera uno bravo come il professor Roberto Chiesa. Tutto bene? Mica tanto. Dieci giorni dopo una emorragia intestinale. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Meglio che a Sanremo abbia vinto il rock moderno dei Maneskin che un brano rap”. Parola diDi. Intervistato dal Corriere, l’81enne cantante pugliese torna a raccontare la sua vita d’artista, i suoi successi proprio a Sanremo nei primi anni settanta, l’ultima capatina sul set di Zalone in Tolo Tolo (“Checco è l’erede di Benigni e Troisi”), e le delicatissime operazioni chirurgiche a cuore e intestino subite in quest’anno terribile di paura del Covid. Tutto è accaduto a settembre scorso, quando all’improvviso il cantante di Zapponeta (Manfredonia) si è svegliato con una febbre altissima. “Credo di avere il Covid. Invece è l’aorta – spiega Di, all’anagrafe Michele Scommegna – E sono fortunato perché mi opera uno bravo come il professor Roberto Chiesa. Tutto bene? Mica tanto. Dieci giorni dopo una emorragia intestinale. ...

