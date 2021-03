L’Italia parte bene e poi gestisce dopo i gol di Berardi e Immobile: 2-0 all’Irlanda del Nord (Di giovedì 25 marzo 2021) Al Tardini scendono in campo Italia ed Irlanda del Nord, gara d’apertura per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Il primo squillo è di Immobile, tiro in porta dell’attaccante biancoceleste che però è facile preda per Peacock-Farrell. Pochi secondi più tardi arriva la rete che sblocca la gara, al 14? Berardi vola sulla fascia destra grazie al passaggio di Florenzi, si porta in area e col mancino supera l’estremo difensore avversario. Ci riprova Immobile, ma stavolta il portiere Irlandese chiude bene lo specchio della porta, al 20? Emerson Palmieri mette sul fondo un buon colpo di testa. Gli Azzurri dominano e arrivano ancora alla conclusione con Insigne e Florenzi, al 39? arriva il 2-0 con Immobile, il campano calcia dal lato sinistro sul primo palo e batte un Peacock-Farrell ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Al Tardini scendono in campo Italia ed Irlanda del, gara d’apertura per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Il primo squillo è di, tiro in porta dell’attaccante biancoceleste che però è facile preda per Peacock-Farrell. Pochi secondi più tardi arriva la rete che sblocca la gara, al 14?vola sulla fascia destra grazie al passaggio di Florenzi, si porta in area e col mancino supera l’estremo difensore avversario. Ci riprova, ma stavolta il portiere Irlandese chiudelo specchio della porta, al 20? Emerson Palmieri mette sul fondo un buon colpo di testa. Gli Azzurri dominano e arrivano ancora alla conclusione con Insigne e Florenzi, al 39? arriva il 2-0 con, il campano calcia dal lato sinistro sul primo palo e batte un Peacock-Farrell ...

Advertising

matteosalvinimi : Se fosse vero che, a fronte di circa 5 milioni di vaccini previsti entro fine marzo per l’Italia, AstraZeneca ha 29… - LuigiBrugnaro : Buon compleanno #Venezia ?? 1600 anni di storia, innovazione, integrazione, accoglienza e bellezza che tutto il mon… - marcodimaio : Ascolto in aula alla Camera il presidente #Draghi e penso alle analoghe comunicazioni che finora abbiamo ascoltato… - eantoniopolonia : buona prestazione stasera da parte nostra, contro una squadra abbastanza scarsa, ma per un inizio di rodaggio va be… - sportnotizie24 : L'#Italia parte bene nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022: basta un tempo per superare l'#IrlandadelNord #ITANIR… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia parte Torna l’ora legale (forse l’ultima) in Italia. Ma perché l’Europa è divisa sull’abolizione? Corriere della Sera