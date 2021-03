“L’estate 2021 sarà molto diversa”. Covid, la previsione di Andrea Crisanti: “C’è solo una speranza” (Di giovedì 25 marzo 2021) L’emergenza coronavirus si spera possa diminuire e permettere così di vivere una stagione estiva tranquilla, come accaduto l’anno scorso. Sono tanti gli esperti che si stanno dividendo su questo tema, infatti c’è chi è molto positivo visto che con l’incremento della campagna di vaccinazione la situazione potrebbe diventare serena e c’è chi è invece più scettico e teme che L’estate possa essere differente. In queste ore è intervenuto sull’argomento uno dei massimi esponenti, Andrea Crisanti. Le parole del direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera di Padova sono molto eloquenti e non lasciano spazio a interpretazioni. I suoi sono timori molto concreti, infatti stando alle sue previsioni anche a maggio avremo dei numeri epidemiologici preoccupanti. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) L’emergenza coronavirus si spera possa diminuire e permettere così di vivere una stagione estiva tranquilla, come accaduto l’anno scorso. Sono tanti gli esperti che si stanno dividendo su questo tema, infatti c’è chi èpositivo visto che con l’incremento della campagna di vaccinazione la situazione potrebbe diventare serena e c’è chi è invece più scettico e teme chepossa essere differente. In queste ore è intervenuto sull’argomento uno dei massimi esponenti,. Le parole del direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera di Padova sonoeloquenti e non lasciano spazio a interpretazioni. I suoi sono timoriconcreti, infatti stando alle sue previsioni anche a maggio avremo dei numeri epidemiologici preoccupanti. ...

