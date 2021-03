Il sessuologo Silvaggi | ' La pandemia una lente d' ingrandimento dei problemi di coppia'

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tra i tanti campi che hanno subito variazioni durante lac'è sicuramente la vita di, che ha subito un brusco cambiamento nelle abitudini. Coppie andate in crisi perché improvvisamente ...

outstream "La pandemia ha fatto da acceleratore e da lente di ingrandimento alle nostre difficoltà di relazione - spiega Marco, psicoterapeuta edell'Istituto di sessuologia ..."La pandemia ha fatto da acceleratore e da lente di ingrandimento alle nostre difficoltà di relazione - spiega all'Adnkronos Salute Marco, psicoterapeuta edell'Istituto di ...Il medico parla delle conseguenze del Covid all'interno di una relazione: "La costrizione a stare più tempo insieme in casa ha inciso più negativamente sugli uomini, per le donne meno desiderio" ...Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - Coppie andate in crisi perché improvvisamente costrette a stare troppo tempo insieme. Fidanzati che hanno dovuto scegliere se rinunciare a vedersi la sera o trasform ...