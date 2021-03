Giorgia Meloni esprime solidarietà nei confronto di Tommaso Zorzi (Di giovedì 25 marzo 2021) Giorgia Meloni ha espresso solidarietà nei confronti di Tommaso Zorzi, oggi sotto attacco per non aver detto nulla durante le castronerie pronunciate dell’Onorevole al Maurizio Costanzo Show in merito alla legge Zan. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip, infatti, ha preferito tacere ed oggi è stato sommerso da critiche e qualche insulto, che lui stesso ha raccontato su Instagram. “Ho letto cose tipo ‘Non voglio più io la legge perché voglio picchiare Tommaso Zorzi e uscirne innocente‘, oppure ‘Per farvi capire l’odio che provo per Tommaso Zorzi se lo trovassi per strada lo tirerei sotto con la macchina, per poi fare retromarcia e passarci sopra di nuovo‘.”. Commenti che hanno fatto scalpore e che sono stati condannati da ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 marzo 2021)ha espressonei confronti di, oggi sotto attacco per non aver detto nulla durante le castronerie pronunciate dell’Onorevole al Maurizio Costanzo Show in merito alla legge Zan. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip, infatti, ha preferito tacere ed oggi è stato sommerso da critiche e qualche insulto, che lui stesso ha raccontato su Instagram. “Ho letto cose tipo ‘Non voglio più io la legge perché voglio picchiaree uscirne innocente‘, oppure ‘Per farvi capire l’odio che provo perse lo trovassi per strada lo tirerei sotto con la macchina, per poi fare retromarcia e passarci sopra di nuovo‘.”. Commenti che hanno fatto scalpore e che sono stati condannati da ...

Advertising

bazzestrane : RT @cmqpiena: Giorgia Meloni ha chiesto una “punizione esemplare” per l’aggressione omofoba a Roma dimostrando non solo di essere ipocrita… - Rossi2Frank : Giorgia Meloni,la strada giusta... - SeriesObs : RT @Iperborea_: Se Giorgia Meloni arriva a difenderti, forse stai sbagliando qualcosa. - icarvsplume : RT @dario_head: Se un giorno dovesse succedermi qualcosa e Giorgia Meloni dovesse esprimere solidarietà nei miei confronti ditele che non s… - notyour_rosie : RT @affannant: SIAMO IN UN PAESE DOVE HANNO AVUTO PIÙ RISONANZA LE NON PAROLE DI TOMMASO ZORZI CHE IL DISCORSO DI GIORGIA MELONI CAPITE CHE… -