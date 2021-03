Gioia Tauro | operazione Joy’s seaside | 17 arresti per spaccio internazionale di stupefacenti

(Di giovedì 25 marzo 2021) Questa mattina un’della Polizia di Stato, denominata, ha smantellato un gruppo criminale a, Calabria, dedito al trafficodi. Sono diciassette le persone arrestate con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, concorso in detenzione e vendita (cocaina, hashish e cannabis sativa), concorso in detenzione di armi e munizioni, danneggiamento ed estorsione. L’ordinanza è stata emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. L’indagine, coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall’aggiunto Gaetano Paci, ha svelato che il lungomare die Rione Marina erano vere ...

REGGIO CALABRIA - Operazione 'Joy's Seaside' della Polizia di Stato che ha portato all'arresto, a Gioia Tauro, di 17 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale di stupefacenti, concorso in detenzione, vendita e cessione a terzi di sostanze ... GIOIA TAURO (RC) – Un altro colpo ai clan di 'ndrangheta con i 17 arresti eseguiti a ... È in corso, dalle prime ore di questa mattina, una vasta operazione della Polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione Distrettuale ...